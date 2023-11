(Di martedì 14 novembre 2023) "Leinnanzituttoimportanti per due motivi:quelli dei servizi pubblici che riguardano tutta la popolazione italiana, dalla culla alla tomba come nel detto del rapporto Beveridge del '42, in fondo quello è la realizzazione della libertà dal bisogno. Il secondo motivo altrettanto chiaro è perchéle voci di spesa più cospicue del bilancio di previsione dello Stato e degli enti pubblici. Tutto il resto viene a notevole distanza, rispetto allae alla". L'articolo .

... che è un tema attualissimo in questo contesto in cui è in corso una iniziativa legislativa che dovrebbe portare all'che potrebbe compromettere nelle Regioni meridionali e in ...

Autonomia differenziata, Cassese: “Le priorità sono scuola e sanità” Orizzonte Scuola

"Le priorità sono innanzitutto sanità e scuola e sono importanti per due motivi: sono quelli dei servizi pubblici che riguardano tutta la popolazione italiana, dalla culla alla tomba come nel detto de ...Dopo il botta e risposta tra Cgil, ministro dei Trasporti Matteo Salvini e Commissione di garanzia, è stato confermato lo sciopero per l'intera giornata di venerdì 17 novembre: ...