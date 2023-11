Auto elettriche | AlixPartners | “Prezzi alti frenano diffusione | e bisogna aumentare le colonnine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Si è svolta a Milano l’ottava edizione del Forummotive, l’ormai tradizionale kermesse dedicata ai temi della mobilità. Dopo la lettura del messaggio di apertura del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, i lavori sono entrati subito nel vivo con la presentazione dell’ultimo aggiornamento del Globalmotive Outlook di, da parte del Country Leader Italia ed EMEA Co-Leader ofmotive & Industrial Team Dario Duse, che ha illustrato le ultime tendenze del mercato. Il 2023 è stato l’anno del recupero nelle vendite dia livello globale, che però hanno raggiunto solo il 92% dei livelli pre-Covid, con molte differenze a seconda della zona geografica. In America si è registrata una crescita del 10%, in Europa del 6% e in Cina solo del 3%, che però è diventata il ...