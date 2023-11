Attacco missilistico contro la Germania? Arrow | lo strano affare con Israele

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Il conflitto in Medio Oriente sta confermando la validità della difesa antimissile israeliana, con soddisfazione della, che comprerà i sistemidallo stato ebraico. La notte del 10 novembre l'aviazione israeliana ha annunciato che per la prima volta un missile3, la versione più recente del sistema, ha centrato un missile balistico lanciato dai ribelli yemeniti Huthi filoiraniani, pare un Qader, derivato dallo Shahab 3 iraniano. Il missile nemico era stato lanciato verso la città israeliana di Eliat, sul Mar Rosso. L'3 lo ha raggiunto e colpito a una quota superiore a 100 km, in pratica già nello spazio. L'3 è stato sviluppato dall'azienda aerospaziale israeliana IAI insieme all'americana Boeing ed è in servizio dal 2017. La sua realizzazione è stata cofinanziata dagli ...