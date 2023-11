Atp Finals Torino 2023 | Tsitsipas si ritira | cosa prevede il regolamento e come funziona la classifica

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Il ritiro improvviso di Stefanosdal match contro Holger Rune cambia un po’ le carte in tavola nel Girone Verde che vede protagonisti anche Novak Djokovic e Jannik Sinner. Per il danese, nonostante si siano giocati solamente tre games, la vittoria valese il match fosse terminato due a set a zero in suo favore. Quindi, da 1-2 ora il suo computo totale nei set è 3-2. Restano invece invariati i games, che sono solamente quelli che si sono fin qui disputati. Un altro aspetto riguarda il presumibile forfait didal terzo match del girone. Entrerebbe la prima riserva Hubert Hurkacz, che ovviamente erediterebbe la situazione lasciata dal tennista di Atene. SportFace.