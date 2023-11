Atp Finals Sinner-Djokovic | orario | pronostici e dove vedere in diretta tv e streaming il match

Jannik Sinner all'esame di maturità. Il talento altoatesino questa sera, martedì 14 novembre, affronterà Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, nella terza giornata delledi Torino. Sinner si presenta all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo, dopo aver strapazzato il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto in due set (6 - 4, 6 - 4). Djokovic è invece reduce ...

Diretta Sinner-Djokovic, orario e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals Corriere dello Sport

Sinner-Djokovic oggi alle ATP Finals 2023: in campo anche Tsitsipas-Rune, orari TV e dove vedere le partite di tennis ... Fanpage.it

'Non so se valga lo stesso anche per lui, ma per me in campo non ci sono nemici, non ci sono amici. Cerco solo di vincere la partita, non penso ...In occasione delle ATP Finals, CulturalWay propone un percorso di approfondimento del Museo di Arte Urbana di Torino, allestito tra le vie del quartiere Campidoglio, per scoprire il borgo e la sua ...