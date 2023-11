ATP Finals | Medvedev sul calo di Alcaraz | “Tira più piano rispetto a prima”

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Daniilparte forte a Torino e si sbarazza del connazionale e amico Andrey Rublev per 6-4 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco nellapartita alle ATP2023. Il numero 3 al mondo si è aggiudicato dunque il derby russo abbastanza nettamente, facendo la differenza nei punti importanti nel set inaugurale per poi dilagare nel secondo parziale. “È stato molto difficile specialmente nel primo set, ma sono felice perché sono riuscito a ridurre molto gli errori e a servire benissimo per salvare le palle break. Ho avuto la sensazione che questo match potesse finire in entrambe le direzioni. Nel primo set lui ha giocato a un ottimo livello, poi è un po’ calato”, dichiara il 27enne nativo di Mosca in conferenza stampa. Sul fatto di aver raggiunto quota 81 partite giocate nel 2023 in questa condizione fisica: “Secondo me ...