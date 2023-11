Atp Finals 2023 | vincere per sperare nella qualificazione | Tsitsipas e Rune non possono più sbagliare

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Saranno Stefanose Holgeri protagonisti del match di singolare della sessione diurna al Pala AlpiTour di Torino, sede delle Atp. A scontrarsi sono infatti i due giocatori sconfittigiornata inaugurale del Gruppo Verde e chiamati a riscattarsi per alimentare le proprie chance di superare il girone. Nonostante il risultato sia stato lo stesso per entrambi, il modo in cui è maturato è stato molto diverso. Il greco è stato sconfitto da Jannik Sinner in un match a senso unico, che il doppio 6-4 non rispecchia in pieno. Il danese invece ha dato vita ad una splendida battaglia contro Novak Djokovic, durata tre set e oltre tre ore di gioco. Il passato però conta relativamente: sia per Stefanos che per Holger ora l’imperativo èquesto match per poi ...