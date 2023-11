ATP Finals 2023 | Sinner non sarebbe qualificato battendo Djokovic 2-1 | classifica intricata

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo tre dei sei incontri del Gruppo Verde del torneo di singolare delle Nitto ATPdi tennis, lavede in testa il danese Holger Rune con 1 vittoria, avendo disputato 2 match, il 60% di set vinti ed il 45.71% di game vinti. Alle sue spalle, invece, ci sono Jannik, secondo con 1 vittoria in 1 match, il 100% di partite vinte ed il 60% di game vinti, e Novak, terzo con 1 vittoria in 1 match, il 66.67% di set vinti ed il 54.29% di game vinti. Lo scontro diretto tra questi ultimi riscriverà la graduatoria del raggruppamento. Una vittoria del serbo Novak, con qualsiasi punteggio, promuoverebbe il numero 1 del mondo alle semifinali come primo del raggruppamento, mentree Rune si ritroverebbero giovedì 16 a disputare una ...