Atp Finals 2023 | Sinner e uno degli ultimi tabù da sfatare | a Torino cerca la ‘prima’ ai danni di Djokovic

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Le ATPsono così, in grado di fornire spettacolo un giorno dopo l’altro. Neanche il tempo di godersi un’incontro tra i migliori al mondo, che c’è già attesa per quello successivo. Così, archiviato l’esordio domenicale, per Jannikc’è un’altra prova di quelle che non possono creare un mix di adrenalina e comprensibile tensione. Sì, perché Jannik di ‘prime volte’ ne ha vissute tante neglianni e continua a viverle tuttora, in questa sua ascesa verso i vertici del tennis mondiale. Tanti i traguardi già raggiunti e altrettanti quelli che ancora restano solamenteobiettivi per il momento. Tra quest’c’è un successo contro l’attuale numero uno del ranking Novak. Il più vincente nella storia del tennis, un campione senza eguali che a 36 anni può ...