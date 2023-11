ATP Finals 2023 | Rune-Tsitsipas è durata solo 3 game Ritiro per il greco

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) È durato soltanto 17 minuti il primo match di giornata alle Nitto ATPdi Torino, poi Stefanos(n.6 al mondo) ha deciso di ritirarsi e ha così “regalato” il successo a Holger(n.8 del ranking). Il motivo dell’abbandono, arrivato sul 2-1 in favore del danese (senza break), non è stato chiaro, anche se ciò che è certo è che ilnon arrivava a questo match in buone condizioni fisiche (sia per i soliti problemi al gomito destro sia per un problema alla schiena). E pensare cheaveva addirittura iniziato il match con due palle break in suo favore (non consecutive), anche se erano poi state annullate da, che subito dopo si è preso l’1-0. Il match è proseguito con dueabbastanza rapidi, in cui ...