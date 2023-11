Atp Finals 2023 | Medvedev batte Rublev

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – In poco più di un’ora d mezza Daniilsi aggiudicato l’incontro con il connazionale Andreynella seconda giornata delle Atp. Medvedvev si è imposto suin due set con il punteggio di 6-4, 6-2. “Sono molto contento, sono riuscito a servire molto bene – ha detto Medvedvev – Devo giocare altri due incontri ma il bello di questo torneo è che puoi anche perdere una partita ma poi alla fine vincere”. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Al termine della seconda giornata, il quadro delle classifiche legate alle ATP Finals 2023 di Torino è ora completo. La terza edizione italiana ha già un quadro piuttosto ben delineato di varie questi ...La sfida tutta russa termina 6-4 6-2: dopo la lotta nel primo parziale, il secondo è a senso unico. Mercoledì il numero 3 al mondo può già qualificarsi in semifinale ...