ATP Finals 2023 | le classifiche dei gironi aggiornate Alcaraz è già spalle al muro

(Di martedì 14 novembre 2023) Al termine della seconda giornata, il quadro dellelegate alle ATPdi Torino è ora completo. La terza edizione italiana ha già un quadro piuttosto ben delineato di varie questioni, con pattern simili e opposti nella prima domenica e nel lunedì di competizione. I match odierni hanno visto invertirsi, infatti, la tipologia di andamento dei confronti di ieri. Se la prima giornata aveva visto Jannik Sinner regolare facilmente il greco Stefanos Tsitsipas al pomeriggio, alla sera Novak Djokovic aveva dovuto sudare le proverbiali sette camicie per uscire dal Pala Alpitour vincitore su Holger Rune. Il risultato è che il serbo è secondo in classifica e il danese terzo. ATP, Daniil Medvedev non fa sconti ad Andrey Rublev ed esordisce con la vittoria a Torino Nella seconda è ...

Successo in 2 set nel derby russo In poco più di un'ora d mezza Daniil Medvedev si aggiudicato l'incontro con il connazionale Andrey Rublev nella seconda giornata delle2023. Medvedvev si è imposto su Rublev in due set con il punteggio di 6 - 4, 6 - 2. "Sono molto contento, sono riuscito a servire molto bene - ha detto Medvedvev - Devo giocare altri due ...

Atp Finals: Medvedev vince il derby russo con Rublev - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Daniil Medvedev - Andrey Rublev live: Tennis - ATP Finals Eurosport IT

Iniziano nel migliore dei modi le Atp Finals di Torino per Daniil Medvedev, numero 3 del ranking mondiale. In poco più di un’ora e mezza ha sconfitto in due set Andrey Rublev (numero 6), vincendo il ...Torino, 13 nov. (LaPresse) – Daniil Medvedev si aggiudica il derby russo con Andrey Rublev nel match che ha chiuso la seconda giornata delle Atp Finals di Torino. Il numero 3 del ranking mondiale si è ...