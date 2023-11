Atp Finals 2023 | Djokovic sbaglia | aizza il pubblico e viene fischiato E Sinner trova il break

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Novakin polemica col Pala Alpitour per la prima volta nel corso del match contro Jannik. Era un momento atteso e non tarda ad arrivare: su un doppio fallo che porta alla palla, poi convertita dall’azzurro, il serboilprovocandolo per l’esultanza, a quel puntoin modo copioso. E inoltre per alcuni minuti successivi il numero uno al mondo è ancora nervoso ed entra in polemica con altri tifosi. SportFace.