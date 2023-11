Atp Finals 2023 | chi gioca a Torino e dove vederle in tv

Interviste Tennis Daniil Medvedev ha vendicato la sconfitta subita lo scorso anno contro Andrey Rublev nel primo incontro di round robin alle. Una delle due partite perse con il connazionale nel circuito maggiore era arrivata proprio nel 2022 al Torneo dei Maestri. Questa volta, nonostante un primo set ricco di alti e bassi, l'ex ...

I risultati del 13 novembre alle ATP Finals 2023 a Torino: la classifica aggiornata Fanpage.it

Medvedev-Rublev dura... un set: Daniil batte l'amico e sfiderà Zverev La Gazzetta dello Sport

In occasione delle ATP Finals, CulturalWay propone un percorso di approfondimento del Museo di Arte Urbana di Torino, allestito tra le vie del quartiere Campidoglio, per scoprire il borgo e la sua ...Daniil Medvedev parte forte a Torino e si sbarazza del connazionale e amico Andrey Rublev per 6-4 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco nella prima partita alle ATP Finals 2023. Il numero 3 al mo ...