Atalanta | oggi si ritorna a Zingonia Il programma di Gasperini

(Di martedì 14 novembre 2023) Ilodierno dell’di Gian Pieroal Centro Bortolotti divista la pausa Dopo il giorno di riposo, l’si appresta are a pieno regime per cominciare a lavorare nonostante la pausa legata alle nazionali: c’è una partita col Napoli da preparare e degli errori visti a Udine da non ripetere.la squadra si allenerà al Centro Bortolotti dinel pomeriggio, dove si tenderà anche analizzare quella che sarà la situazione legata agli infortuni: Holm, Kolasinac, De Ketelaere, Scalvini, Ruggeri e anche la questione Toloi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.