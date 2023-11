Ascolti Tv 13 Novembre 2023 | I Bastardi di Pizzofalcone più del GF

Che succede al Grande Fratello Mentre glipermangono in caduta libera, la concorrente Letizia Petris viene accusata dalla ex di ... Nella diretta di lunedì 13, la concorrente di Rimini ...

Ascolti tv lunedì 13 novembre: chi ha vinto tra I Bastardi di Pizzofalcone e il Grande Fratello Fanpage.it

Gli ascolti tv del 12 novembre, i dati auditel di ieri: Fazio con Grillo vale «un nuovo record» per Che tempo... Corriere della Sera

Martedì, 14 novembre 2023 Home > aiTv > Paita (Iv) su scioperi: Il Paese è stretto nella morsa dell’ideologismo di Landini (Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "È un Paese ormai diciamo in una morsa ...Roma, 14 Novembre – Il 2023 sarà ricordato come l’anno in cui, dopo una progressione continua e ininterrotta durata circa quindici anni, le Smart TV hanno raggiunto e superato le TV tradizionali, per ...