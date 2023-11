Art&Finance | intervista a Ernesto Lanzillo | Deloitte Private Leader VIDEO

La Commissione di garanzia ha confermato "il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre", con cui ha chiesto la rimodulazione dello stop Sullo sfondo dello scontro tra Cigl e Uil da una ...

Paola Cortellesi tra le "Superwomen" della street art: l'opera-omaggio al film C'è ancora domani RomaToday

Art tips: le mostre della settimana | Living Living

Il codice civile, agli artt. 1667-1669 c.c., prevede un sistema di garanzie a tutela dell'acquirente di un immobile di nuova costruzione in caso di presenza di vizi: la garanzia per difformità e vizi ...La informiamo che i Suoi dati personali non saranno trasmessi in paesi Extra-UE ma potrebbero essere conosciuti anche da altri soggetti o categorie generali di soggetti, nominati responsabili esterni ...