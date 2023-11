Arsene Wenger esalta Zaire-Emery | “Un mix tra Pogba | Kanté e Vieira”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Due gol e cinque assist. Warrensi è preso a 17 anni il centrocampo del Paris Saint Germain e della Francia. Ai microfoni de Le Parisien,ha speso parole importanti per il centrocampista, fresco di convocazione con la nazionale di Deschamps: “Stiamo parlando di un ragazzo dotato di super talento – ha detto l’ex allenatore dell’Arsenal – È sbocciato eccezionalmente presto. Ecco perché è stato convocato da Didier. Quando, a 17 anni, il tuo allenatore ti sceglie come uno dei primi nomi sulla lista, ciò implica che trasmessi qualcosa di inarrestabile. In un certo senso mi ricorda Kylian Mbappé, nel senso che c’è un parere unanime su di lui, in un’età in cui, in generale, tutti dicono: ‘ha talento, sì, ma vediamo'”.non risparmia paragoni illustri. Secondo l’ex tecnico dei ...