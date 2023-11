Aronica nello staff di Mazzarri che torna a Napoli Kiss Kiss Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023) Anchediche. Lo annuncia Radio, ormai non c’è alcun dubbio. Secondo radioil suo vice sarà un altro ex: Claudio Bellucci. Come preparatore dovrebbe esserci il ritorno di Giuseppe Pondrelli e soprattutto ci sarà Salvatoreuna delle colonne deldidi oltre dieci anni fa. Di Marzio conferma: ...