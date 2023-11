Argentina | ‘motosierra’ Milei fa la figura dello scolaretto e perde la sfida tv Ma per Massa non è chiusa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Fosse stata una simulazione di dibattito – uno di quegli allenamenti oratori ai quali i candidati si sottopongono per prepararsi al vero confronto televisivo – non v’è dubbio alcuno: Sergioavrebbe, dopo appena qualche scambio di colpi, cacciato a male parole il suo “sparring partner”. Troppo molle, troppo insicuro e nervoso, troppo impreparato e scialbo, quasi smarrito al suo cospetto. In sostanza: troppo inutile in vista d’una decisiva battaglia che si preannunciava senza quartiere. E che diamine! – avrebbe di certo sbraitatofuriosamente rivolto al suo staff elettorale – domani devo affrontare un rivale che, motosierra (motosega) alla mano, è pronto a lanciarsi contro la mia giugulare; e per temprarmi alla tenzone voi chi mi mandate? Questa spaurita mammoletta senza idee né attributi…. Per buona sorte di, tuttavia, ...