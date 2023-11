(Di martedì 14 novembre 2023) Un uomo di 50 anni è stato ferito con un coltello in pieno centro ad da unadi 80 anni che stava offendendo i passanti. Fra questi, anche il, che ha reagito agli insulti e ha iniziato a litigare con la. Il litigio ha avuto un epilogo inaspettato quando laha estratto un coltello e l’uomo nel tentativo di disarmarla, è stato colpito con un fendente a un braccio. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha trovato il ferito ancora sanguinante e poi rintracciato la. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. L'articolo proviene da L'Ortica -News - Notizie pungenti.

L'uomo, nel tentativo di disarmarla, è stato colpito con un fendente a un braccio

Arezzo, donna ottantenne accoltella un cinquantenne in pieno centro LA NAZIONE

Arezzo, premio internazionale Semplicemente Donna approda nelle ... Italpress

Arezzo, 13 novembre 2023 – Un uomo di 50 anni è stato ferito con un coltello in pieno centro ad Arezzo, in zona Bastioni, da una donna di 80 anni che stava offendendo i passanti. Fra questi, anche il ...A Parabiago vicino Milano un cacciatore ha sparato a una femmina di Rottweiler a pochi metri dai suoi padroni. Denunciato a piede libero per uccisione di animali ...