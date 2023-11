Antonio Nocerino è il nuovo tecnico del Miami FC

(Di martedì 14 novembre 2023), ex centrocampista del Milan, è ilallenatore delFC, squadra che milita nella USLdebutta sulla sua prima panchina di prima squadra. Dopo le esperienze nelle giovanili di Orlando e Potenza, l’ex Milan diventa ildelFC, che milita nella USL, seconda lega americana. Di seguito le sue parole. «Sono estremamente entusiasta dell’opportunità di scrivere uncapitolo come allenatore delFC. Credo molto nei progetti del club sia a breve che a lungo termine e questo rappresenta una nuova ed entusiasmante sfida. Uno dei miei obiettivi è avere un impatto longevo e stabile dentro e fuori dal campo. Il mio approccio è sempre lo ...

