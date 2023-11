Antonio Caprarica sulla rissa sfiorata | “Ho pensato di lasciare Ballando”

Leggi su biccy

(Di martedì 14 novembre 2023) Milly Carlucci attraverso un video ha ridimensionato la notizia dellatra Teo Mammucari edietro le quinte dicon le Stelle. Adesso a parlare è il diretto interessato, il famoso giornalista in un’intervista rilasciata a Davide Maggio (che ha anche lanciato in anteprima la notizia del litigio) ha raccontato la sua versione.ha spiegato cosa è successo nel backstage della trasmissione di Rai Uno ed ha aggiunto di averil programma. “Una lite con toni accesi”. “E’ stata una discussione molto accesa, dai toni molto accesi. La questione è nata quando Mammucari è tornato dalla sala delle stelle, dopo che c’era stato quel battibecco che a me era uscito veramente ...