Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 14 Novembre

Leggi su zon

(Di martedì 14 novembre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 14Damiano cerca di far sentire a Viola il suo supporto e la sua vicinanza, mentre Eugenio vive un momento di profonda crisi e sembra non riuscire a superare la delusione per quello che è successo con Viola. Nel frattempo, l’incontro con Gabriella Sebillo non sembra andare nella direzione sperata da Marina. Lara, intanto, scalpita per uscire dal carcere. Mentre Samuel, sempre più deciso a farsi lasciare da Speranza, comincia a mettere in ...