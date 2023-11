Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 14 Novembre

... Rayan , interpretato da Khadim Faye : una giovanedel calcio arrivato dall'Africa, gioca in una squadra della Capitale e da questa è stato spedito a studiare nella classe di Dante. Più ...

La Promessa: trame, anticipazioni dal 20 al 24 novembre Mediaset Infinity

“La promessa”, le anticipazioni: Curro e Lorenzo decisi a fare la guerra a Cruz Tv Sorrisi e Canzoni

In occasione di una festa in maschera che verrà organizzata al palazzo, i due riusciranno a far perdere le loro tracce: nessuno saprà che fine abbiano fatto, a quel punto si recheranno in una spiaggia ...Scopriamo insieme le Anticipazioni Spagnole de La Promessa, soap opera trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5: ecco i riassunti delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5!