Anniversario di Fallout 76 | Bethesda festeggia con una parata su Twitch

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) –ha annunciato imenti per il quintodi76. Per l'occasione, il menù diGame Studios prevede una serie di eventi di gioco, unadi compleanno e bonus a tema per i giocatori. A partire dal 14 e fino al 21 novembre, i giocatori potranno completare le sfide giornaliere e settimanali nell’ambito dell’evento Sfida di compleanno e ottenere speciali ricompense a tema come cappelli da festa, decorazioni per il C.A.M.P, torte e altro ancora. Per dare il via alle danze con stile, gli abitanti sono stati invitati a unirsi alladi compleanno celebrativa multipiattaforma, in cui il team della community di76 farà visita a mondi privati in cui si trovano i giganteschi carri creati dai ...