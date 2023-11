Animali nello stato di famiglia | la proposta di Biancofiore appoggiata da La Russa

Una foto delle orme del dinosauro corridore ritrovate nel sito di São Bento (Araraquara,Stato di San Paolo, in Brasile).

Biancofiore: inserire animali domestici nello stato di famiglia TGLA7

Il Senato vuole inasprire le pene per chi uccide gli animali ... Fanpage.it

Da oltre un mese i Nas sono impegnati in una maxioperazione che coinvolge circa 1.000 aziende di ristorazione collettiva e catering operanti all'interno di mense scolastiche negli istituti ..."La notizia del leone scappato dal circo Rony Roller, questo sabato 11 novembre, sta facendo davvero il giro del mondo. In realtà, solo nell'ultimo anno in Italia sono ...