Andreoletti | “Servivano esperienza e mestiere ma il punto non è da buttare”

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Matteoal termine della sfida valevole il campionato di Serie C che ha visto il Benevento ospitare il Giugliano. L’allenatore bergamasco ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Vigorito” per affrontare la formazione di Valerio Bertotto. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Rammarico – Se analizziamo l’episodio finale è chiaro che c’è rammarico, in quel momento dobbiamo imparare a gestire la partita. Servono, meglio ripartire con un uomo in meno. Credo che non sia undacontro una squadra organizzata. Per venticinque minuti ho visto il miglior Benevento della stagione. Nella seconda parte siamo stati meno bravi a leggere i cambiamenti avversari. ...