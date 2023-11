Andrea Ghira è vivo o morto? Il mistero sull’assassino del Circeo

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 14 novembre 2023), uno dei tre responsabili del massacro del, assieme a Angelo Izzo e Gianni Guido, èda latitante nel 1994 in Marocco, per la precisione a Melilla. Fatale un’overdose di droga. Tuttavia, negli anni sono state avanzate diverse ipotesi riguardanti una sua possibile sopravvivenza. In particolare, ad avanzare dubbi sulla sua morte sono state sia Donatella Colasanti, unica sopravvissuta alle torture del trio, che Letizia Lopez, sorella di Rosaria, che invece almorì il 30 settembre del 1975. Durissima la presa di posizione di Donatella Colasanti, scomparsa nel 2005 dopo una lunga malattia. “Fa comodo far credere che sia, invece devono continuare a cercarlo. Come spiegare allora la foto del 1995 che lo ritraeva a Roma? Chiunque in questi anni ha favorito ...