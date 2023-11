Andrea Ghira | dall’ergastolo alla latitanza | chi è il mostro del Circeo | la storia e il mistero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Il 29 e 30 settembre 1975 tre studenti,, Angelo Izzo e Gianni Guido, rapirono, violentarono e torturarono le giovani Rosaria Lopez e Donatella Colasanti. La prima morì, la seconda si salvò miracolosamente fingendosi morta. Erano i tempi del divorzio, dell’aborto, dell’emancipazione delle donne, quando il più aberrante dei delitti sconvolse l’Italia La sera del 30 settembre 1975una Fiat 127 bianca correva sulla Pontina, direzione Roma. A bordo tre ventenni cresciuti in zona Parioli e iscritti al liceo classico in un istituto cattolico, il San Leone Magno. Tre nomi destinati a diventare emblema del male, già noti per numerose scorribande delinquenziali e simpatizzanti di destra:, 22 anni, figlio di un imprenditore famoso in gioventù come campione di pnuoto; Angelo ...