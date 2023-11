Andrea Bocelli riceve la laurea honoris causa dalla Federico II di Napoli

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 14 novembre 2023) Il Rettore dell’UniversitàII di: “Non si poteva immaginare un modo migliore per iniziare l’anno accademico degli otto secoli di storia dellaII”.: “Una riconoscimento di cui comprendo perfettamente l’onore” “Non si poteva immaginare un modo migliore per iniziare l’anno accademico degli otto secoli di storia dellaII“, ha dichiarato il rettore dellaII, Matteo Lorito, in occasione del conferimento dellamagistralein Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali ad. “Siamo partiti ieri con l’Inno nazionale cantato daper aprire la cerimonia dell’inaugurazione ...