Anche Apple permette il "sideloading" delle app. Ecco cosa significa

Quando le informazioni di cui sopra vengono integrate con quelle provenienti daWatch su attività fisica, passi, sonno e cicli mestruali (e in futurodirettamente sulla misurazione del ...

iOs 18 sarà il più importante aggiornamento degli ultimi anni WIRED Italia

iOS 18 basato sull'AI: sarà l'aggiornamento più ambizioso ed ... iSpazio

Non c'è ancora nessuna ufficialità ma si tratta molto più di un'indiscrezione: per legge, anche la Apple dovrà dare la possibilità, ai propri utenti, di fare il download di app la cui provenienza non ...Tali informazioni arrivano, secondo quanto rivelato dal magazine, da una “fonte affidabile” che già in passato ha fornito dettagli precisi sulle scelte di Apple. Queste indicazioni sono, quindi, da ...