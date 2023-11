Amore + Iva | la gag su Vladimir Putin ispirata dal nonno di Checco Zalone

(Di martedì 14 novembre 2023)ha parlato di una delle gag del suo spettacolo+ Iva, quella su, svelando che è stataaddirittura da suo. Nella gag,interpreta il controverso leader russo, amante della musica italiana dei Ricchi e Poveri, che parla un misto di accenti pugliesi e che se gli viene tirato il dito… espelle gas dal sedere! Nello show itinerante – qui potete leggere alcune battute di+ Iva –propone vecchi sketch di grandissimo successo assieme ad altri nuovi di zecca, molto più vicini agli argomenti scottanti della contemporaneità. Non solo quindi il femminismo, la parità di genere, l’immigrazione e l’accoglienza, ma anche la guerra in Ucraina. ...

Li implora, di cuore, di premiarlo negli ascolti (visto che nessuno gli da' un grammy, dice) nello spot che precede la messa in onda, stasera in tv su Canale 5 alle 21.20, di. - - > ...

Checco Zalone, lo spettacolo record "Amore+IVA" su Canale 5 TGCOM

Checco Zalone porta su Canale 5 “Amore + Iva”, lo spettacolo dei record Tv Sorrisi e Canzoni

Cosa vedere stasera in tv Da «Circeo», la nuova serie di Rai 1 con Greta Scarano ad «Amore più Iva» di Checco Zalone su Canel 5, i telespettatori ...Dalla cornice dell'Arena di Verona, in prima serata su Canale 5 lo spettacolo 'Amore+Iva' in cui Checco Zalone racconta la realtà con la consueta ironia portando in scena racconti, imitazioni, musica ...