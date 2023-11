Amore + Iva – Checco Zalone streaming e diretta tv | dove vedere lo spettacolo

Leggi su tpi

(Di martedì 14 novembre 2023) Questa sera, martedì 14 novembre 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda+ Iva, loteatrale campione di incassi di. Il comico, attore e regista pugliese dopo aver registrato il tutto esaurito nei teatri italiani è pronto a conquistare anche il pubblico televisivo. Sul palco, con lui 4 musicisti: Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso; poi due performers: Alice Grasso e Felicity.+ Iva –intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Lo show, come detto, va in onda stasera – martedì 14 ...