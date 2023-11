Amici 23 | Vasco Rossi condivide la cover di Come nelle favole di Petit | ecco la sua reazione!

Nel corso della sua avventura ad23 , Petit ha regalato al pubblico una straordinaria interpretazione di 'Come nelle favole' canzone diRossi . Petit di23 cantaRossi: il rocker fa un gesto inatteso Il leggendario rocker di Zocca ha condiviso entusiasticamente l'esibizione sui suoi social, suscitando una reazione immediata da parte del ...

Vasco condivide l’esibizione di Petit: la reazione del cantante di Amici 23 Isa e Chia

Amici, Vasco condivide Come nelle favole cantata da Petit: la reazione Notizie.it

Colpaccio per il talentuoso Petiti. L'allievo di Amici canta 'Come nelle Favole' e Vasco Rossi condivide sui social la performance.Petit di Amici 23 canta Vasco Rossi: il rocker fa un gesto che sorprende, ecco quale, cosa è successo dopo la puntata in onda su Canale 5.