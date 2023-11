Altro sciopero del 17 novembre Lardini | “Lo confermiamo”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo le polemiche le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini Secondo venerdì di fila diin tutta Italia: venerdì 17 è previsto in fatti un nuovo stop dei mezzi. A fare chiarezza, visto la polemica “Come abbiamo detto alla Commissione troviamo sbagliata l’interpretazione che dice che non ègenerale.Mette in discussione un diritto. È una interpretazione compiacente” e ” utilizzata dal ministro Salvini in modo strumentale “per impedire diritto di”. A dirlo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini confermando logenerale di venerdì. “lo– ha detto a Radio24 – come atto di responsabilità abbiamo esentato il trasporto aereo e portato a quattro ore dalle 9 alle 13 quello dei vigili del fuoco”. Landini ha ...