(Di martedì 14 novembre 2023) La prima stagione di Fernandocon lasta per concludersi. Il bilancio parla di otto podi stagionali, un successo considerando che dal 2014 al 2022, lo spagnolo di podi ne aveva ...

La prima stagione di Fernandocon laMartin sta per concludersi. Il bilancio parla di otto podi stagionali, un successo considerando che dal 2014 al 2022, lo spagnolo di podi ne aveva raccolti appena tre. E' mancato l'...

Alonso: "L'Aston Martin è stata una sorpresa oltre le mie aspettative" Autosprint.it

F1 | Efficienza, vecchio fondo e Alonso: Aston Martin sorride | FP FormulaPassion.it

Lo spagnolo è tornato a parlare della decisione di lasciare Alpine (un team verso il quale dice di nutrire ancora affetto) per sposare la causa Aston Martin, che lo ha sorpreso in positivo permettendo ...Con un Fernando Alonso già confermato, Aston Martin sembra aver definito anche il futuro di Lance Stroll in vista della stagione 2024, ...