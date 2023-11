Alluvione Toscana | FIGC dona incasso del Museo di Coverciano alla Biblioteca di Campi Bisenzio

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Lasi dimostra vicina alle zone alluvionate della. Dopo il sopralluogo di Gabriele Gravina, nei giorni scorsi, la Federazione si è mossa mettendo in atto un’opera di raccolta di fondi per le zone che sono state vittime di alluvioni nelle settimane scorse. L’interodeldel Calcio nel weekend dall’8 al 10 dicembre verrà devoluto‘Tiziano Terzani‘ di. Lo rende noto lasottolineando che “la‘Tiziano Terzani’ dirappresenta un punto di riferimento per l’editoria dei bambini e dei ragazzi, colpita purtroppo duramente dall’dello scorso 2 novembre: il piano terra della struttura ...