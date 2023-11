Alluvione in Polesine | il ricordo di Zaia

(Di martedì 14 novembre 2023) ?????? il 14 novembre 1951 una catastroficacolpì ile parte del Veneziano, causando 101 morti e oltre 180.000 sfollati. Alle ore 23 del 14 novembre – dopo due settimane di piogge ininterrotte – il Po ruppe gli argini ad Occhiobello e Canaro, Paviole, Bosco e Malcantone. Quando la radio dette l’annuncio, per gli abitanti delera già troppo tardi per mettersi al riparo. Milioni di metri cubi di acqua coprirono le povere terre del, costringendo migliaia di persone, soprattutto contadini, a fuggire. Persero tutto, case e i pochi beni. Ogni 14 novembre, a distanza di generazioni, il pensiero va alla forza dei cittadini di quel territorio che hanno saputo farlo rinascere e ripartire fino a raggiungere livelli di qualità della vita impensabili negli anni prima ...

... raccolte nel diario inedito " 1951: la Grande, ovvero quello che a memoria d'uomo non si ... Pieve, Ragazzola,, Roccabianca, Stagno abitanti fra l'argine di Comprensorio e l'argine ...

Il 14 novembre 1951 la drammatica alluvione del Polesine MeteoWeb

Lo studio di Pierluigi Bagatin: «A 72 anni dall'alluvione il Polesine è ancora una terra fragile» ilgazzettino.it

il 14 novembre 1951 una catastrofica alluvione colpì il Polesine e parte del Veneziano, causando 101 morti e oltre 180.000 sfollati. Alle ore 23 ...È ancora vivo il ricordo di quei tragici momenti in cui l’acqua ha sommerso ogni cosa: il 14 novembre, come ogni anno, ricorre il giorno che ricorda l’alluvione in Polesine, che ha messo in ginocchi ...