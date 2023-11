Allarme terremoto | scosse di grado 4 nelle Marche

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 novembre 2023) Un'intensa scossa di di magnitudo 4.0, è stata avvertita alle ore 17:17 con epicentro a Montelparo, in provincia di Fermo. Il, che ha raggiunto una profondità di circa 22 chilometri, è stato percepito anche ad Ancona, Ascoli Piceno e sulla costa. Al momento non risultano danni, ma l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sta monitorando la situazione. "Mi risulta che non ci siano problemi, anche se ilè stato avvertito nettamente", ha detto all’Ansa il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, che non è sul posto, ma in contatto con il comune. "Gli uffici sono aperti e sono in corso le verifiche, al momento negative". Nella giornata si sono registrati eventi sismici anche in Sicilia, condi magnitudo 3.6 nella provincia di Enna a sei chilometri sud-ovest dal comune di Cerami. Nel 2016 il ...