Alibaba com sta investendo nell' operatore di piattaforme B2B Visable

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) - Le due società intendono aiutare le PMI europee ad accelerare il loro business attraverso il commercio digitale. AMBURGO, Germania, 14 novembre 2023 /PRNewswire/.com, piattaforma leader per il commercio elettronico globale business-to-business (B2B) e parte del gruppoInternational Digital Commerce, stainGmbH, con sedi ad Amburgo, Berlino, Münster e Parigi..com ecollaboreranno per accelerare la crescita delleB2B di, wlw (nota come "Wer liefert Was") ed europages in Europa, sfruttando la leadership di.com nel settore della tecnologia e dell'e-commerce e la sua esperienza'espansione internazionale....