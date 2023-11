Alex Song si ritira ufficialmente dal calcio professionistico

(Di martedì 14 novembre 2023) Sito inglese: Fabrizio Romano ha riferito chesi èto dal, dopo 19 anni di carriera nelsenior.ha giocato soprattutto per l’Arsenal e il Barcellona, ??ma ha avuto anche periodi con Bastia, Charlton Athletic, West Ham, Rubin Kazan, Sion, Sion II e Arta/Solar7.ha collezionato 419 presenze a livello di club e 49 presenze con la nazionale del Camerun. Ha segnato 13 gol e fornito 32 assist nel corso della sua carriera da club, la maggior parte dei quali è arrivata con l’Arsenal, di cui 11 nella stagione 2011/12. Altre storie / Ultime notizie ?? L’ex centrocampista dell’Arsenal e del Barçasi è ...

...Mike HEROES & VILLIANS - Metro Boomin King's Disease III " Nas UTOPIA - Travis Scott BEST RAP...R&B PERFORMANCE Chris Brown - Summer Too Hot Coco Jones " ICU Robert Glasper Featuring Sir &...

Ex-Arsenal midfielder Alex Song retires from football aged 36 Sports Mole

Cameroun : la grande annonce d'Alexandre Song Afrik-Foot

Disponibile da fine ottobre per PS5, Xbox e PC, è sviluppato dai creatori di Life Is Strange ed è uno dei pochi, pochissimi titoli che permette ...Genova. "Finché ci sarà un bambino che questa maglia avrà, e a testa alta correrà, io so che il Genoa esisterà" così recita il testo di "Un cuore grande ...