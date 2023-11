Alessia Pifferi | il pm accusa le psicologhe del carcere | «L’hanno manipolata e le hanno fornito una tesi difensiva»

(Di martedì 14 novembre 2023), che ha lasciato morire sua figlia Diana a Milano, «è stata aiutata a fornire una versione dei fatti sulla morte della figlia» dalledel. «Una versione differente rispetto a quello che aveva detto spontaneamente all’inizio», ha detto il pubblico ministero Francesco De Tomasi, titolare dell’inchiesta con Rosaria Stagnaro. Si tratta, spiega oggi Repubblica Milano, dei colloqui cheaccertato il deficit intellettivo della donna. Il pm già nella scorsa udienza aveva parlato di una «manipolazione» in. Ieri in tribunale ha presentato una memoria in cui smonta l’esito dei colloqui: «Non un percorso di assistenzama una rivisitazione dei fatti contestati». Le esperte avevano scritto che «il non essere stata vista nei ...

Bimba morta di stenti, perizia psichiatrica sulla madre Fissato al 26 febbraio 2024 il termine per la perizia psichiatrica su, la 37enne accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa da sola per sei giorni. L'incarico è stato ...

Alessia Pifferi, scontro in aula. Il pm : “Le psicologhe di San Vittore hanno suggerito una… Il Fatto Quotidiano

Processo Alessia Pifferi, scontro in aula. Il pm: «Le psicologhe in carcere l'hanno aiutata a dare una versione diversa dei fatti» Corriere Milano

Bisognerà attendere il prossimo 4 marzo per gli esiti sulla perizia psichiatrica disposta su Alessia Pifferi: lo scontro del pm in aula ...Fissato il termine per la perizia psichiatrica su Alessia Pifferi, la 37enne accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia ...