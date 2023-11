Alessia Marcuzzi | spunta la verità sul suo nuovo amore | chi fa battere il suo cuore oggi

(Di martedì 14 novembre 2023), tutt’altro che sola:no le foto inedite del suo. Svelata l’identità dell’uomo Laè uno dei volti più celebri della televisione italiana che, nel corso della sua carriera artistica, ha raggiunto risultati clamorosi solo grazie alla sua forza di volontà.è tra le conduttrici televisive più amate e più seguite d’Italia. Classe 1972, debutta nel piccolo schermo su Telemilano nel programma “Attenti al dettaglio” e nel 1994 partecipa allo show “Il grande gioco dell’oca” in cui affianca Gigi Sabani. La bellissima romana è ormai celebre come personaggio dello spettacolo ed è seguita da molti telespettatori. Tuttavia, la vera svolta professionale arriva nel 1995 con il programma “Colpo di fulmine“. Per la ...

è in un momento molto positivo e di rivincita professionale in Rai dopo alcuni anni bui in seguito alla separazione da Mediaset. Ma nonostante ciò e il fatto che per lei è pronto un ...

Boomerissima si ferma, Alessia Marcuzzi non va in onda: il motivo Tuttosport