Aldo Cazzullo | chi è la moglie Monica Maletto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 novembre 2023), noto giornalista, scrittore ed esperto di storia, è sposato dal 1998 con, la sua ‘compagna perfetta’. Dal loro amore sono nati due figli, Francesco e Rossana, che insieme al padre hanno scritto il libro ‘Metti via quel cellulare. Un papà, due figli. Una rivoluzione’ pubblicato da Mondadori nel 2017 Di, sua, non abbiamo molte notizie: è riservatissima, lontana dai social e dal mondo del gossip. Ma compagna fidata e amica di, nonché sua migliore amica dal 1998, anno in cui sono convolati a nozze., chi è ladi...