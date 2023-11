Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 14 novembre 2023) Il ricordo diBet Spesso si pensa e si crede che per passare alla storia del calcio occorra essere tecnicamente raffinati, sapere trattare quell’oggetto dei sogni e dei desideri che è il pallone. Fondamentalmente questo è vero, però lo sport, e soprattutto lo sport di squadra, sarebbe nulla senza l’apporto dei cosiddetti gregari. Questi sono i classici uomini di fatica, magari non baciati dalla fortuna di poter sfoggiare una eccelsa qualità tecnica, ma necessari al corpo squadra per far funzionare tutto l’insieme: se cuore e cervello sono importanti, occorrono anche i polmoni e la forza per raggiungere gli obiettivi. Uno di questi rappresentanti fuBet, di professione stopper e, appunto, gregario. Non aveva grande finezza tecnica né ampia visione di gioco, Bet, ma di volontà ne possedeva a vagonate e voglia di arrivare, oltre ad un carattere ...