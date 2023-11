Aldo Bet | il ricordo di Novellino | “Una persona veramente perbene”

(Di martedì 14 novembre 2023) Walterha ricordato il suo ex compagno ai tempi del MilanBet scomparso pochi giorni fa all'età di 74 anni

Dedichiamo questo ritratto di Bonimba alla memoria di, roccioso stopper che aiutò il Milan di Liedholm a conquistare il decimo scudetto, quello della stella, scomparso ieri all'età di 74 ...

Addio ad Aldo Bet, lo stopper del Milan che viveva a Varese varesenews.it

Aldo Bet è morto, il Milan piange uno degli eroi della prima stella la Repubblica

Lutto nel mondo del calcio: è morto domenica a Varese a 74 anni, dopo una lunga malattia, Aldo Bet, ex stopper di Inter, Roma, Verona e Milan negli anni Settanta. In rossonero disputò sette… Leggi ...Dopo il botta e risposta tra Cgil, ministro dei Trasporti Matteo Salvini e Commissione di garanzia, è stato confermato lo sciopero per l'intera giornata di venerdì 17 novembre: ...