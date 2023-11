Albania e premierato | il suicidio dei verdi di Ultima Generazione in strada a Milano

(Di martedì 14 novembre 2023) "Anziché aiutare gli italiani, sono esclusivamente concentrati sulla ‘madre di tutte le riforme' e sulla costruzione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio in; tutte misure spot per ingraziarsi l'opinione pubblica in vista delle prossime elezioni europee": questo quanto avrebbero sostenuto gli attivisti di, come scrive Il Secolo d'Italia. Questa mattina un gruppo di giovani ha bloccato viale Lucania ain nome del clima. Da quanto riferisce l'associazione in una nota, “alcuni automobilisti hanno insultato e provato a rimuovere i manifestanti di loro iniziativa. Un cittadino in moto ha persino rischiato di schiacciare la gamba di un manifestante pur di forzare il blocco”. "Gli eventi estremi causati dalla crisi climatica sono ovunque e sempre più frequenti - ha sottolineato una ...

... così il cardinale Matteo Zuppi sui campi per richiedenti asilo in. Aprendo i lavori dell'...ed ha auspicato un "clima costituente" per affrontare riforme come quella del. ...

Premierato, Meloni pensa già al referendum: «Volete decidere voi o i partiti». E sui migranti: «In Albania... Corriere della Sera

Meloni e il video "Gli appunti di Giorgia": tutto su premierato, manovra, G7 in Puglia e accordo con l'Albania Virgilio Notizie

Tuttavia, sotto la superficie si annidano dubbi e contraddizioni. Anzitutto, il premierato non esiste in alcun Paese del mondo, eccetto Israele, dove ha fallito ed è stato ritirato. In secondo luogo, ...L’accordo sui migranti tra Italia e Albania è “preoccupante per i diritti umani”. Così Dunja Mijatovic, la commissaria per i Diritti umani del Consiglio d’Europa, un organo da non confondere con l’Ue, ...