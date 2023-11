Al via il Dubai Airshow | vetrina di un settore che ha superato la crisi

Leggi su panorama

(Di martedì 14 novembre 2023) Ha preso il via il Salone dell’aerospazio di, evento che negli anni è cresciuto da meradei prodotti occidentali a grande mercato del Medioriente, entrando a far parte dei quattro maggiori eventi mondiali delinsieme con Londra (Farnborough), Parigi (LeBourget) e Singapore. Per l’Italia e per Leonardo in particolare questo evento rappresenta uno dei maggiori mercati dell’export: sono stati venduti fino a oggi oltre 100 elicotteri, 45 navi con a bordo sistemi elettronici e artiglieria, i velivoli per la pattuglia acrobatica nazionale Al Fursan (ha lo stesso velivolo delle Frecce Tricolori). Il 2023 vede nuove opportunità di crescita nei segmenti Spazio e Cyber Security, a partire dalla recente collaborazione con la Khalifa University per la formazione in sicurezza cibernetica ad Abu Dhabi. Con una potenza di ...