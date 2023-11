Al vertice saudita il mondo musulmano si ricompatta contro Israele

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 novembre 2023) Ildi sabato a Riad della Lega araba e della Organizzazione per la cooperazione islamica ha avuto i suoi problemi con la nomenclatura. La Lega araba esiste dal 1945, ha 22 membri, e un rapporto cruciale con la Palestina. Ovviamente non comprende stati come la Turchia e l’Iran, che non sono arabi . L’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), fondata nel 1969, dal 1975 con lo status di Osservatore all’Assemblea dell’Onu, ha ben 57 membri, ha sede a Gedda, ed è stata costantemente egemonizzata (e finanziata) dall’Arabia, in funzione anti iraniana. L’altro giorno, dopo la redditizia mediazione cinese, per la prima volta il presidente iraniano Raisi è stato l’ospite (d’onore, e quello che ha alzato più la voce, quello del baciamano a Hamas) a casa di bin Salman. Ed è tornato il boia dittatore per conto russo della Siria, Bashar al ...